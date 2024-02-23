В команде по Dota 2 LGD надеются, что Игры будущего пройдут в Китае

Китайская киберспортивная команда LGD вышла в финал турнира по Dota 2 на Играх будущего в Казани

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Участники команды LGD хотели бы, чтобы Китай принял Игры будущего и другие киберспортивные турниры. Об этом журналистам рассказал игрок китайской команды LGD Чжан Липин.

В пятницу команда LGD обыграла Invictus Gaming со счетом 2:0 и вышла в финал турнира по Dota 2 + Суперфинал на Играх будущего. Они сыграют в решающем матче с победителем пары Xtreme Gaming - Boom Esports.

"Нет ничего особенно для нас, мы просто приехали, чтобы принять участие в таких соревнованиях, мы видели, что будет много сильных команд, поэтому для нас стало интересным участие, - сказал Чжан Липин. - Мы победили за счет того, что мы все друг в друга верим, всегда друг друга поддерживаем. Надеемся, что в финале добьемся максимального результата, в решающем матче хотели бы сыграть с Xtreme Gaming".

"Хотим ли, чтобы Игры будущего принял Китай? Конечно, мы на этом надеемся, не только Игры будущего, а все такие соревнования по киберспорту", - добавил игрок.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.