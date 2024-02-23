Титов считает, что сестер Авериных ждет блестящее будущее

Гимнастки приняли решение о завершении спортивной карьеры

ТАСС, 23 февраля. Чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины являются величайшими спортсменками, у них впереди блестящее будущее. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

В пятницу президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер на гала-концерте звезд спорта, посвященном Дню защитника Отечества, сообщила, что Аверины приняли решение о завершении спортивной карьеры.

"Это величайшие спортсменки, обладающие сильнейшим духом, терпением, упорством. Они тренировались и достигли самых высоких результатов. Уверен, что у них блестящее будущее. Надеюсь, что спортивное в том числе", - сказал Титов.

Аверины ранее заявили, что продолжат выступать в шоу.

Сестрам Авериным по 25 лет. На счету Дины Авериной серебряная награда Олимпийских игр, 18 золотых медалей чемпионатов мира, также она является 10-кратной чемпионкой Европы и трехкратной победительницей Европейских игр. Арина Аверина пять раз становилась чемпионкой мира и девять - чемпионкой Европы, также она является трехкратной победительницей Всемирных игр. Обеим спортсменкам присуждено звание заслуженного мастера спорта России. Дина Аверина в 2021 году была награждена орденом Дружбы, Арина Аверина - медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" (2021).