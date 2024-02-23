Алексеев: CAS формально подошел к вопросу рассмотрения апелляции ОКР

В пятницу Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на решение Международного олимпийского комитета о временном отстранении

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) формально подошел к вопросу рассмотрения апелляции Олимпийского комитета России (ОКР) на временное отстранение. Такое мнение ТАСС высказал председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.

В пятницу CAS отклонил апелляцию ОКР на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о временном отстранении.

"Считаю, что CAS подошел к рассмотрению этого спора формально и обратил внимание только на то, насколько была соблюдена процедура голосования членов исполкома МОК, - сказал Алексеев. - По существу он практически не рассматривал, потому что с точки зрения права ОКР действовал правильно и на основании Олимпийской хартии, и устава ОКР, и закона об общественных объединениях он обязан был принять в свой состав олимпийские советы вошедших в состав России территорий. На основании Конституции РФ и прошедших референдумов эти регионы законно и обоснованно вошли в состав Российской Федерации. ОКР предпринял такие шаги для того, чтобы олимпийское движение на новых территориях развивалось, решение незаконное, оно скорее не юридическое, а политическое".

Алексеев считает, что МОК не вправе вмешиваться в государственное устройство отдельной страны. "Смысл работы МОК - объединять национальные олимпийские комитеты разных стран вокруг ценностей олимпийского движения, строить мосты, а не разрушать их, что он сделал этим своим решением, которое противоречит Олимпийской хартии. В течение 30 дней в соответствии с Олимпийской хартией любая из сторон, не согласная с решением, вправе обжаловать его в Верховном суде Швейцарии, который принимает во внимание, к сожалению, только процессуальные нарушения. Только 3% решений CAS Верховный суд Швейцарии отменяет, к сожалению", - отметил собеседник агентства.

"Это связано с тем, что CAS и Верховный суд находятся в одном городе. Считаю также неадекватной процедурой, когда решение международного суда обжалуется в национальном суде, поэтому перспектив обжалования решения CAS в нашем случае мало. Но есть возможность обратиться в ООН, которая имеет косвенное влияние на МОК, нарушающий в настоящее время международные конвенции, в том числе резолюцию ОНН о запрете вмешательства политики в спорт", - заключил Алексеев.

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.