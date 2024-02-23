Аршавин заявил, что ему обидно за дисквалифицированную фигуристку Валиеву

Спортивный арбитражный суд 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Бронзовому призеру чемпионата Европы по футболу 2008 года Андрею Аршавину обидно за дисквалифицированную российскую фигуристку Камилу Валиеву. Об этом Аршавин рассказал журналистам.

"Когда ждали церемонию открытия Игр будущего, разговаривали с Камилой Валиевой. Ничего особенного. Да, знаю, что ее дисквалифицировали, обидно за нее, если честно", - сказал Аршавин.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.

21 февраля Валиева посетила церемонию открытия Игр будущего в Казани. Фигуристка следила за мероприятием рядом с президентом России Владимиром Путиным.