Батыршина считает, что сестры Аверины завершили карьеру из-за травм

В пятницу президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сообщила, что Дина и Арина Аверины приняли решение о завершении карьеры

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины приняли решение о завершении карьеры из-за травм. Такое мнение ТАСС высказала серебряный призер Олимпиады 1996 года Яна Батыршина.

В пятницу президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер на гала-концерте звезд спорта, посвященном Дню защитника Отечества, сообщила, что Аверины приняли решение о завершении спортивной карьеры.

"Девочкам по 25 лет, по меркам художественной гимнастики это очень приличный возраст. К тому же Дина и Арина добились практически всего возможного в спорте - медали Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, титулы победительниц всевозможных других соревнований. Но я уверена, что они могли бы продолжать выступать, если бы не травмы, которые их преследовали. Силы и потенциал продолжать дальше у них были, но просто девочек замучили травмы", - сказала Батыршина.

"В 25 лет делать то, что делают 16-летние девочки, очень трудно, тяжело держать себя на таком высочайшем уровне. Повторюсь, я считаю, что их уход прежде всего был вызван тем, что они никак не могут вылечиться от травм, нет времени на нормальное восстановление, за три-четыре месяца простоя можно серьезно отстать. А сестры Аверины привыкли быть всегда в лидерах. Сыграл и тот фактор, что нам Олимпийских игр не видать, как и ближайших чемпионатов мира и Европы, поэтому никакого смысла оставаться у этих девочек не было", - добавила собеседница агентства.

Аверины ранее заявили, что продолжат выступать в шоу. "Они добились в спорте очень многого, впереди их ждет самое интересное, на мой взгляд. У них будет множество интересных проектов, в которых они себя также блестяще проявят. Я им желаю всяческих успехов", - заключила Батыршина.

Сестрам Авериным по 25 лет. На счету Дины Авериной серебряная награда Олимпийских игр, 18 золотых медалей чемпионатов мира, также она является 10-кратной чемпионкой Европы и трехкратной победительницей Европейских игр. Арина Аверина пять раз становилась чемпионкой мира и девять - чемпионкой Европы, также она является трехкратной победительницей Всемирных игр. Обеим спортсменкам присуждено звание заслуженного мастера спорта России. Дина Аверина в 2021 году была награждена орденом Дружбы, Арина Аверина - медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" (2021).