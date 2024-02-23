Бывший футболист Аршавин назвал Путина единственным мировым лидером

Экс-нападающий сборной России пообщался с главой государства на Играх будущего

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года Андрей Аршавин считает президента России Владимира Путина единственным мировым лидером. Об этом Аршавин заявил журналистам.

21 февраля в Казани прошла церемония открытия Игр будущего, на которой присутствовали Путин и Аршавин.

"Удалось ли пообщаться с мировыми лидерами на церемонии? Мировой лидер один, с ним удалось пообщаться. Впечатления от общения с президентом нормальные. Был рядом четыре минуты, а то и меньше", - сказал Аршавин.

Путин на Играх будущего ознакомился с идеей создать отечественный аналог футбольного симулятора FIFA. Глава государства осмотрел зоны проведения соревнований, в том числе футбольную арену. Там Аршавин обратился к главе государства с предложением создать российский футбольный симулятор, в котором можно будет играть за национальную сборную РФ и не только.