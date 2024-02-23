Аршавин считает, что у Игр будущего есть перспективы для развития

По словам Андрея Аршавина, некоторые дисциплины Игр будущего со временем будут преобразовываться

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Игры будущего имеют перспективы для развития, в том числе из-за некоторых дисциплинах, которые со временем будут преобразовываться. Такое мнение журналистам высказал бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года Андрей Аршавин.

Церемония открытия Игр будущего прошла 21 февраля в Казани.

"Мне понравилось на Играх будущего вот что: я был вчера на хоккее, на "Ак Барсе", вот это классно было, я думаю, что это было лучшее на турнире после церемонии открытия, - сказал Аршавин. - Не знаю, как будет на финале, но говорят, что "Космос" послабее. На проекте "Футбол для дружбы" понравилось представление больше, чем турнир, наверное. Организация очень хорошая. Я думаю, что у каких-то дисциплин есть будущее, со временем будут преобразовываться. То, что я смотрел, CS 2, Dota 2, я не понял, как ее показывает, кто куда бежит, зачем. Просто компьютерную игру смотришь и все"

"Мне нравились менеджеры (стратегические игры, связанные с управлением - прим. ТАСС), из последних симуляторов я играл в NHL 1995/96. В FIFA очень мало играл. Когда симулятор выпустят, кто будет самым популярным, тот и будет на обложке. Меня не нужно, я уже старый. Сейчас бы Александр Головин должен был быть", - добавил Аршавин.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.