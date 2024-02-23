В ОКР заявили, что CAS давно утратил объективность и действует как политический инструмент

Ранее Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на решение Международного олимпийского комитета о временном отстранении

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Международный спортивный арбитраж давно утратил объективность в отношении всего, что касается России, и действует как политический инструмент. Об этом говорится в заявлении службы информации Олимпийского комитета России (ОКР), опубликованном на официальном сайте организации.

В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию ОКР на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о временном отстранении.

"Предсказуемо данное дело было рассмотрено в рекордно короткий срок, в отличие от других исков Олимпийского комитета России, с которыми САS "работает" уже больше полутора лет. Международный спортивный арбитраж в отношении всего, что касается России, уже давно утратил объективность, действуя как политический инструмент, а не институт правосудия", - говорится в заявлении службы информации ОКР.

"Необходимо отметить, что CAS в качестве мотивов принятого решения практически дословно переписал аргументы МОК, просто проигнорировав многочисленные правовые доводы, изложенные в апелляции ОКР. Тем самым Лозаннский арбитраж подтвердил, что Олимпийская команда России, российские спортсмены и официальные лица не примут участия в Играх в Париже, равно как и исключил любое возможное взаимодействие ОКР со спортсменами, которых МОК признает соответствующими критериям так называемой нейтральности. Данное решение CAS - еще одно свидетельство того, что гражданская и спортивная дискриминация, направленная против россиян, в преддверии Игр в Париже достигла невиданных масштабов", - добавили в службе информации ОКР.

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

5 декабря 2017 года членство ОКР в МОК уже было приостановлено за нарушения антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Из-за этого российские спортсмены на Олимпиаде в Пхёнчхане выступали под олимпийским флагом, кроме того, МОК самостоятельно выбирал россиян для участия в Играх в статусе олимпийских атлетов из России. Приглашения от МОК не получили ряд ведущих российских спортсменов, включая биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Виктора Ана, лыжника Сергея Устюгова. 28 февраля 2018 года членство ОКР в МОК было восстановлено.