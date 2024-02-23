Главный тренер белорусских гимнасток пожелала сестрам Авериным новых свершений

В пятницу президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сообщила, что Аверины приняли решение о завершении спортивной карьеры

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Белоруссии по художественной гимнастике Ирина Лепарская желает завершившим карьеру сестрам Арине и Дине Авериным новых свершений. Об этом Лепарская рассказала ТАСС.

В пятницу президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер на гала-концерте звезд спорта, посвященном Дню защитника Отечества, сообщила, что Аверины приняли решение о завершении спортивной карьеры.

"Желаю им новых свершений. Окончание спортивной карьеры - это новый старт, новый этап, новый виток жизни. Все, что они достигли в жизни до сих пор - это прекрасный результат их упорства и напряженной работы. Теперь их дорога будет продолжаться дальше, и я уверена, что девочек ждут еще более изумительные и впечатляющие свершения", - сказала Лепарская.

Сестрам Авериным по 25 лет. На счету Дины Авериной серебряная награда Олимпийских игр, 18 золотых медалей чемпионатов мира, также она является 10-кратной чемпионкой Европы и трехкратной победительницей Европейских игр. Арина Аверина пять раз становилась чемпионкой мира и девять - чемпионкой Европы, также она является трехкратной победительницей Всемирных игр. Обеим спортсменкам присуждено звание заслуженного мастера спорта России. Дина Аверина в 2021 году была награждена орденом Дружбы, Арина Аверина - медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" (2021).