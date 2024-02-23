В ОКР заявили, что нельзя исключать введения новых параметров отбора россиян на Олимпиаду

В пятницу Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на решение Международного олимпийского комитета о временном отстранении

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) предпринимает все усилия для минимизации числа приглашенных россиян на Олимпийские игры в Париже. Об этом говорится в заявлении Олимпийского комитета России (ОКР), текст которого приводит служба информации организации.

В пятницу CAS отклонил апелляцию ОКР на решение МОК о временном отстранении.

"Что касается отдельных спортсменов, которые по-прежнему готовы принять унизительные критерии возможного участия в Играх, то даже в их отношении МОК предпринимает все усилия для минимизации числа приглашенных. Нельзя исключать и введения новых дополнительных параметров отсева - недавно Лозанна прямо заявила об этом", - говорится в сообщении.

"При этом согласие даже с текущими требованиями "соответствия" может привести к нарушению российского законодательства. Профильные комиссии и аппарат ОКР, тщательно анализируя текущие условия, принимают исчерпывающие меры для надлежащего информирования общероссийских спортивных федераций о возможных правовых и иных негативных последствиях такого согласия", - добавили в организации.

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.