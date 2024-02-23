Хоккеистам Baltic Select было морально тяжело в матче за третье место на Играх будущего

В матче за третье место команда Baltic Select проиграла "Ак Барсу" с общим счетом 4:20

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Участникам команды по фиджитал-хоккею Baltic Select, в составе которой выступают спортсмены из Латвии и Эстонии, было морально тяжело в матче за третье место против "Ак Барса" на Играх будущего. Об этом рассказал журналистам после матча член команды, игрок хоккейного клуба "Барс" Алишер Мубаракшин.

В матче за третье место команда Baltic Select уступила "Ак Барсу" с общим счетом 4:20. Ранее Латвийская федерация хоккея приостановила действие лицензий латвийских спортсменов, выступивших на Играх будущего.

"Мы еще в полуфинале понимали, что надо выигрывать, потому что с "Ак Барсом" будет тяжело играть. В киберчасти уже чуть потерялись, потом уже с 5:1 морально тяжело было [отыграться], поплыли чуть-чуть", - сказал спортсмен.

"А у меня телефона нет", - ответил хоккеист на вопрос, было ли команде "морально тяжело" только из-за сильного соперника, или на них повлияли последние новости.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.