Мамун уверена, что у сестер Авериных все получится после завершения карьеры

В пятницу стало известно, что чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины приняли решение о завершении карьеры

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун считает, что у чемпионок мира Дины и Арины Авериных после завершения карьеры все получится в других начинаниях. Об этом Мамун заявила ТАСС.

"Сегодня у девочек началась в какой-то степени новая жизнь. Жизнь за пределами профессионального ковра. Уверена, что у них все получится. Желаю им огромной удачи во всех их начинаниях", - сказала Мамун.

В пятницу президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер на гала-концерте звезд спорта, посвященном Дню защитника Отечества, сообщила, что Аверины приняли решение о завершении спортивной карьеры.

Сестрам Авериным по 25 лет. На счету Дины Авериной серебряная награда Олимпийских игр, 18 золотых медалей чемпионатов мира, также она является 10-кратной чемпионкой Европы и трехкратной победительницей Европейских игр. Арина Аверина пять раз становилась чемпионкой мира и девять - чемпионкой Европы, также она является трехкратной победительницей Всемирных игр. Обеим спортсменкам присуждено звание заслуженного мастера спорта России. Дина Аверина в 2021 году была награждена орденом Дружбы, Арина Аверина - медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" (2021).