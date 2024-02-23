23 февраля, 15:35
Олимпиада-2024 в Париже

"Дискриминация невиданных масштабов". Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ОКР

AP Photo/ David J. Phillip
© AP Photo/ David J. Phillip

Ранее Олимпийский комитет России оспорил решение Международного олимпийского комитета о временном отстранении

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) ожидаемо отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на отстранение, наложенное Международным олимпийским комитетом (МОК) за включение в свой состав региональных представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Читайте также
Колобков считает МОК структурой, не способной принимать решения в пользу спорта

Мотивировочную часть решения CAS опубликует с согласия участников спора. МОК, комментируя решение, отметил, что суд поддержал мнение организации о том, что признание олимпийских советов новых регионов России нарушает Олимпийскую хартию, которая гарантирует Национальному олимпийскому комитету Украины соблюдение территориальной целостности. ОКР сохраняет право оспорить решение в Федеральном суде Швейцарии, который может отправить дело на пересмотр.

Отстранение предусматривает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

"Не суд, а часть системы"

В России вердикт арбитражного суда не вызвал удивления, спортивные чиновники изначально не верили в беспристрастность арбитров и ждали политизированного решения. "Скорее всего, ОКР пойдет в швейцарский суд, - считает депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. - Но вопрос, есть ли в этом смысл. На тех юристов, которые пытались нас защищать раньше и выигрывали дела, оказывается давление, и от них требуют, чтобы они нас больше не защищали. Свободы и демократии здесь уже не существует".

"Доверия к этой системе арбитражного спортивного разбирательства у меня уже давно никакого нет, - отметил бывший министр спорта РФ, олимпийский чемпион Павел Колобков. - Я знаю многое, в том числе какое давление оказывается на судей, как эти решения принимаются. CAS - это не арбитражный суд, это часть системы МОК, не сторонняя независимая арбитражная организация, хотя среди судей, конечно, есть много известных, уважаемых личностей".

Читайте также
Журова: Олимпийский комитет России должен занять принципиальную позицию в споре с МОК

Глава ОКР Станислав Поздняков изначально скептически оценивал шансы на успех, указывая, в частности, на то, что CAS возглавляет вице-президент МОК Джон Коутс из Австралии.

"Данное решение CAS - еще одно свидетельство того, что гражданская и спортивная дискриминация, направленная против россиян, в преддверии Игр в Париже достигла невиданных масштабов, - отметили в ОКР после решения CAS. - Предсказуемо данное дело было рассмотрено в рекордно короткий срок, в отличие от других исков Олимпийского комитета России, с которыми САS "работает" уже больше полутора лет. Международный спортивный арбитраж в отношении всего, что касается России, уже давно утратил объективность, действуя как политический инструмент, а не институт правосудия".

"Что касается отдельных спортсменов, которые по-прежнему готовы принять унизительные критерии возможного участия в Играх, то даже в их отношении МОК предпринимает все усилия для минимизации числа приглашенных. Нельзя исключать и введения новых дополнительных параметров отсева - недавно Лозанна прямо заявила об этом. При этом согласие даже с текущими требованиями "соответствия" может привести к нарушению российского законодательства. Профильные комиссии и аппарат ОКР, тщательно анализируя текущие условия, принимают исчерпывающие меры для надлежащего информирования общероссийских спортивных федераций о возможных правовых и иных негативных последствиях такого согласия", - добавили в организации.

Для российских спортсменов ничего не меняется

МОК, в свою очередь, поприветствовал решение CAS. "МОК доволен тем, что CAS подтвердил решение исполкома от 12 октября 2023 года о приостановлении деятельности Олимпийского комитета России, - говорится в его заявлении. - Действия исполкома МОК были вызваны односторонним решением ОКР от 5 октября 2023 года о включении в ряды своих членов региональных спортивных организаций, находящихся в ведении Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, что является нарушением Олимпийской хартии и территориальной целостности НОК Украины, признанной МОК в соответствии с Олимпийской хартией. Решение исполкома МОК должным образом выполняется с момента его принятия".

После октябрьского решения об отстранении МОК делал акцент на том, что санкции в отношении ОКР не исключают участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже, куда они допускают исключительно в нейтральном статусе.

В декабре 2017 года МОК уже приостанавливал на два месяца членство ОКР, тогда - за нарушения антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Несмотря на санкции, российские спортсмены на Олимпиаде в Пхёнчхане были допущены к участию в командных видах спорта и им было разрешено ассоциировать себя со страной - они выступали в статусе олимпийских атлетов из России. В Париже этих прав они будут лишены. По состоянию на декабрь 2023 года лицензию на ближайшую летнюю Олимпиаду завоевали шесть россиян. 

Теги:
Олимпиада-2024 в Париже