"Дискриминация невиданных масштабов". Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ОКР

Ранее Олимпийский комитет России оспорил решение Международного олимпийского комитета о временном отстранении

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) ожидаемо отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на отстранение, наложенное Международным олимпийским комитетом (МОК) за включение в свой состав региональных представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Мотивировочную часть решения CAS опубликует с согласия участников спора. МОК, комментируя решение, отметил, что суд поддержал мнение организации о том, что признание олимпийских советов новых регионов России нарушает Олимпийскую хартию, которая гарантирует Национальному олимпийскому комитету Украины соблюдение территориальной целостности. ОКР сохраняет право оспорить решение в Федеральном суде Швейцарии, который может отправить дело на пересмотр.

Отстранение предусматривает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

"Не суд, а часть системы"

В России вердикт арбитражного суда не вызвал удивления, спортивные чиновники изначально не верили в беспристрастность арбитров и ждали политизированного решения. "Скорее всего, ОКР пойдет в швейцарский суд, - считает депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. - Но вопрос, есть ли в этом смысл. На тех юристов, которые пытались нас защищать раньше и выигрывали дела, оказывается давление, и от них требуют, чтобы они нас больше не защищали. Свободы и демократии здесь уже не существует".

"Доверия к этой системе арбитражного спортивного разбирательства у меня уже давно никакого нет, - отметил бывший министр спорта РФ, олимпийский чемпион Павел Колобков. - Я знаю многое, в том числе какое давление оказывается на судей, как эти решения принимаются. CAS - это не арбитражный суд, это часть системы МОК, не сторонняя независимая арбитражная организация, хотя среди судей, конечно, есть много известных, уважаемых личностей".

Глава ОКР Станислав Поздняков изначально скептически оценивал шансы на успех, указывая, в частности, на то, что CAS возглавляет вице-президент МОК Джон Коутс из Австралии.

"Данное решение CAS - еще одно свидетельство того, что гражданская и спортивная дискриминация, направленная против россиян, в преддверии Игр в Париже достигла невиданных масштабов, - отметили в ОКР после решения CAS. - Предсказуемо данное дело было рассмотрено в рекордно короткий срок, в отличие от других исков Олимпийского комитета России, с которыми САS "работает" уже больше полутора лет. Международный спортивный арбитраж в отношении всего, что касается России, уже давно утратил объективность, действуя как политический инструмент, а не институт правосудия".

"Что касается отдельных спортсменов, которые по-прежнему готовы принять унизительные критерии возможного участия в Играх, то даже в их отношении МОК предпринимает все усилия для минимизации числа приглашенных. Нельзя исключать и введения новых дополнительных параметров отсева - недавно Лозанна прямо заявила об этом. При этом согласие даже с текущими требованиями "соответствия" может привести к нарушению российского законодательства. Профильные комиссии и аппарат ОКР, тщательно анализируя текущие условия, принимают исчерпывающие меры для надлежащего информирования общероссийских спортивных федераций о возможных правовых и иных негативных последствиях такого согласия", - добавили в организации.

Для российских спортсменов ничего не меняется

МОК, в свою очередь, поприветствовал решение CAS. "МОК доволен тем, что CAS подтвердил решение исполкома от 12 октября 2023 года о приостановлении деятельности Олимпийского комитета России, - говорится в его заявлении. - Действия исполкома МОК были вызваны односторонним решением ОКР от 5 октября 2023 года о включении в ряды своих членов региональных спортивных организаций, находящихся в ведении Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, что является нарушением Олимпийской хартии и территориальной целостности НОК Украины, признанной МОК в соответствии с Олимпийской хартией. Решение исполкома МОК должным образом выполняется с момента его принятия".

После октябрьского решения об отстранении МОК делал акцент на том, что санкции в отношении ОКР не исключают участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже, куда они допускают исключительно в нейтральном статусе.

В декабре 2017 года МОК уже приостанавливал на два месяца членство ОКР, тогда - за нарушения антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Несмотря на санкции, российские спортсмены на Олимпиаде в Пхёнчхане были допущены к участию в командных видах спорта и им было разрешено ассоциировать себя со страной - они выступали в статусе олимпийских атлетов из России. В Париже этих прав они будут лишены. По состоянию на декабрь 2023 года лицензию на ближайшую летнюю Олимпиаду завоевали шесть россиян.