Эстонская федерация приостановила лицензии хоккеистов, участвовавших в Играх будущего

Ранее Латвийская федерация хоккея приостановила действие лицензий спортсменов, выступивших на соревнованиях в Казани

ТАСС, 23 февраля. Федерация хоккея Эстонии приостановила действие лицензий всех спортсменов из местных лиг, принявших участие в Играх будущего. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

"Федерация хоккея Эстонии приостанавливает действие лицензий всех хоккеистов, участвующих в хоккейных лигах Эстонии и принявших участие в фестивале "Игры будущего", проходящем в России", - говорится в заявлении.

В составе команды Baltic Select выступали представители эстонского клуба "Вялк 494" Владимир Башкиров, Дмитрий Кузнецов и Отар Сакхокия. Коллектив Baltic Select занял 4-е место на турнире по фиджитал-хоккею на Играх будущего. В состав входили также латвийские игроки. Ранее Латвийская федерация хоккея приостановила действие лицензий спортсменов, выступивших на соревнованиях в Казани.

Игры будущего в Казани завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.