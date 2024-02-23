Российские спортсмены стали первыми чемпионами Игр будущего по кибатлетике

Российская команда Russian Cyborgs в финале набрала максимально возможные 60 очков

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Члены российской команды Russian Cyborgs стали первыми чемпионами Игр Будущего по кибатлетике (дисциплина вызова "Технологии", в которой соревнуются спортсмены с ограниченными возможностями здоровья), передает корр. ТАСС. В финальном заезде россияне набрали 60 очков из 60 возможных.

"Пока еще не осознал, что мы первые победители Игр будущего по кибатлетике. Это совершенно новый уровень в развитии и пользовании протезом. В следующем году обязательно снова приедем за победой", - рассказал ТАСС победитель чемпионата России по кибатлетике 2023 года, член команды Russian Cyborgs Константин Карсакбаев.

Также в состав команды вошли Юрий Ларин, Дмитрий Сухов и Алексей Комлев. Всего в турнире приняли участие 10 команд, а его призовой фонд составил $100 тыс. Участники должны были пройти испытания без ошибок и при этом уложиться в лимит времени. За безошибочное выполнение всего задания команда получала 10 баллов.

"Мне кажется, что это соревнование в рамках Игр будущего имеет самое важное значение - здесь люди показывают силу воли, а производители показывают доступность технологий. По-моему, из всех площадок, а я побывал практически на всех, здесь самый крутой дух", - сказал заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.