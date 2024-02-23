Капитан "Ак Барса" считает, что команде было под силу победить на Играх будущего

В матче за третье место турнира по фиджитал-хоккею "Ак Барс" обыграл команду Baltic Select с общим счетом 20:4

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС /. Капитан команды по фиджитал-хоккею "Ак Барс", созданной на базе казанского клуба Континентальной хоккейной лиги, Даниэль Насыбуллин считает, что им было под силу стать чемпионами Игр будущего. Об этом он рассказал журналистам после матча за третье место.

В матче за третье место в соревновании по фиджитал-хоккею "Ак Барс" обыграл команду Baltic Select, в составе которой выступают спортсмены из Латвии и Эстонии, с общим счетом 20:4.

"Турнир очень хороший. Все устроено на высшем уровне. Хотелось выиграть, конечно, нашей команде это было под силу. Не получилось, но ничего страшного, взяли третье место, как есть, - сказал спортсмен. - Нет предела совершенству, подтягивать навыки нужно везде. Киберчасть провалилась в предыдущих матчах, за счет реального хоккея тоже не смогли вытащить - значит, подтягивать надо и там, и там".

Хоккеист также высоко оценил организацию турнира и выразил уверенность, что у фиджитал-спорта большое будущее. "Все организовано превосходно, очень много болельщиков приходит. Большой ажиотаж вокруг мероприятия. Очень высокий уровень. Бесспорно у этого вида спорта большое будущее, очень интересный формат. Он интересен для зрителей, и для молодого поколения, и для более старшего", - добавил Насыбуллин.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.