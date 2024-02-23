Китайские команды LGD и Xtreme сыграют в финале Игр будущего по Dota 2

Финальный матч и встреча за третье место состоятся 24 февраля

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Китайские команды LGD и Xtreme вышли в финал Игр будущего в дисциплине Dota 2. Соревнования проходят в Казани.

В полуфинале команда LGD обыграла другой китайский коллектив Invictus Gaming со счетом 2:0. Команда Xtreme со счетом 2:0 обыграла еще одних представителей Китая Boom Esports.

Финальный матч и встреча за третье место состоятся 24 февраля.

Игры будущего проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.