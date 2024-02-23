Умер семикратный обладатель Кубка Стэнли Жан-Ги Тальбо

Ему был 91 год

ТАСС, 23 февраля. Канадский хоккеист Жан-Ги Тальбо умер на 92-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль".

Тальбо играл на позиции защитника, в разные годы выступал за "Монреаль", "Детройт", "Сент-Луис", "Миннесоту Норт Старз" и "Баффало". Вместе с "Монреалем" он семь раз побеждал в Кубке Стэнли (1956-60, 1965, 1966). Тальбо семь раз принимал участие в Матчах всех звезд НХЛ.

В качестве главного тренера Тальбо работал в "Сент-Луисе" (1972-1974) и "Нью-Йорк Рейнджерс" (1977-1978).