Атлет из ЮАР считает, что Игры будущего помогают людям с ОВЗ

Спортсмен из ЮАР отметил, что люди с ограниченными возможностями здоровья на соревнованиях могут показать, что многое умеют

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Игры будущего помогают людям с ограниченными возможностями здоровья. Такое мнение ТАСС высказал участник соревнований по кибатлетике из ЮАР Майола Звелаке.

Кибатлетика - дисциплина, в которой соревнуются спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

"То, что здесь происходит, очень хорошо для таких людей, как я - людей с ограниченными возможностями. Благодаря этим играм мы можем доказать другим, что мы не бесполезные, что мы тоже многое умеем и можем. Казань - прекрасное место, я надеюсь посетить его в следующем году на тех же играх, я очень счастлив быть здесь, тут все прекрасно. Такие мероприятия также показывают современный уровень технологий, я приехал из ЮАР с обычным протезом - я вижу, какие здесь есть технологии, для меня это должно стать толчком вперед, чтобы развиваться и показывать лучшие результаты", - сказал Звелаке.

Всего в турнире по кибатлетике приняли участие 10 команд, а его призовой фонд составил $100 тыс. Участники должны были пройти испытания без ошибок и при этом уложиться в лимит времени. За безошибочное выполнение всего задания команда получала 10 баллов.

"Наши технологии были на виду, все спортсмены соревновались на наших колясках, ступеньках, ходах, также использовались наши нейрогарнитуры. Вообще Россия сделала очень большой шаг в развитии этих технологий, и сегодня по многим техническим средствам реабилитации мы не уступаем ведущим зарубежным разработчикам", - отметил генеральный директор союза "Кибатлетика" Александр Любинский.

Игры будущего в Казани завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.