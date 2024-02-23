Руководитель Игр будущего отреагировал на санкции к латвийским и эстонским хоккеистам

По словам Игоря Столярова, турнир является свободным от политики

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Первый мультиспортивный турнир "Игры будущего" является свободным от политики. Об этом журналистам заявил руководитель Игр будущего Игорь Столяров.

Ранее Латвийская федерация хоккея приостановила действие лицензий латвийских спортсменов, выступивших на Играх будущего. Федерация хоккея Эстонии также приостановила действие лицензий всех спортсменов из местных лиг, принявших участие в турнире в Казани.

"Мы не комментируем эту историю. Мы за спорт, мы за чистый спорт, вне политики. Вне политических влияний на спорт с любой стороны", - сказал Столяров.

Игры будущего проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.