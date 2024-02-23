Руководитель Игр будущего сообщил о стопроцентной реализации билетов на турнир

По словам Игоря Столярова, на соревнования будут продаваться билеты свыше стопроцентной квоты

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Все билеты на первый мультиспортивный турнир "Игры будущего" в Казани проданы. Об этом журналистам сообщил руководитель Игр будущего Игорь Столяров.

"По билетам у нас стопроцентный солдаут. Мы приняли внутреннее решение немножко делать овербукинг билетов. То есть мы будем немного продавать билеты свыше стопроцентной квоты. Потому что всегда есть такое явление как абсентеизм. Люди не приходят, по каким-то семейным обстоятельствам, никому не передаривают, не перепродают билеты, просто не приходят. У нас цель - стопроцентная продажа билетов, их, на самом деле, не так много для такого серьезного спортивного турнира, потому что в основном все зрители онлайн, и стопроцентная заполняемость трибун. Такая сверхзадача. Понятно, что это идеальная картинка, на 100% эта задача выполнена не будет, но мы к этому стремимся. Поэтому у нас на трибунах аншлаг, идем в плане, здесь никаких проблем не вижу", - сказал Столяров.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.