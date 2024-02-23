Участник Игр будущего из Египта рассказал, что в Казани ему нравится холодная погода

Также египтянин Салман Шериф Ашраф Ахмед отметил великолепную организацию турнира

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Участник соревнований по кибатлетике Салман Шериф Ашраф Ахмед из Египта был рад холодной погоде в Казани, где он принимает участие в Играх будущего. Об этом он рассказал ТАСС.

Кибатлетика - дисциплина, в которой соревнуются спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Всего в турнире приняли участие 10 команд, а его призовой фонд составил 100 тысяч долларов. Участники должны были пройти испытания без ошибок и при этом уложиться в лимит времени. За безошибочное выполнение всего задания команда получала 10 баллов.

"Для меня погода в Египте, где средняя температура может быть +45 градусов, слишком жаркая, а здесь - это просто рай. В Египте постоянная жара, а в России можно охладиться - для меня это очень классно, я полюбил русский холод", - сказал атлет.

"Хочется отметить великолепную организацию, особенно работу волонтеров - приветливые, добрые люди, всегда помогают. Рад был бы приехать на следующий год снова сюда, в Казань", - добавил египтянин.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.