Участник Игр будущего из Ирана заявил, что давно хотел увидеть Казань

По мнению Арвана Камрана, который выступает в кибатлетике, Казань является важным городом с культурной и исторической точек зрения

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС /. Участник соревнований по кибатлетике (дисциплина, в которой соревнуются спортсмены с ограниченными возможностями здоровья) и главный директор общества людей с ОВЗ в Иране Арван Камран давно хотел побывать в Казани. Об этом он рассказал ТАСС.

"Игры будущего - это действительно очень важное и вдохновляющее событие, а Казань - важный с культурной и исторической точек зрения город. Для меня это в первую очередь мультикультурное пространство, в котором сливаются ислам и христианство, а также совершенно разные этнические группы людей. По образованию я историк и интересовался историей Татарстана давно - всегда хотел здесь побывать", - сказал Камран.

Всего в турнире приняли участие 10 команд по 4 спортсмена, призовой фонд составил $100 тыс. долларов. Участники должны были пройти испытания без ошибок и при этом уложиться в лимит времени. За безошибочное выполнение всего задания команда получала 10 баллов.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.