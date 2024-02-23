Российская команда Liga Pro Team выиграла турнир по фиджитал-хоккею на Играх будущего

В финале она победила со счетом 4:3

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Российская команда по фиджитал-хоккею Liga Pro Team обыграла Cosmos х17 со счетом 4:3 в финальном матче Игр будущего. Соревнования проходят в Казани.

По итогам части игры в хоккейный симулятор Liga Pro Team вела со счетом 3:0. В хоккее 3х3 была сильнее команда Cosmos х17 (3:1). Третье место занял казанский "Ак Барс", который с общим счетом 20:4 обыграл команду Baltic Select, в состав которой входят спортсмены из Латвии и Эстонии.

Игры будущего завершатся 3 марта, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.