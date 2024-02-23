Хачанов вышел в финал теннисного турнира в Дохе

Россиянин в полуфинале обыграл представителя Австралии Алексея Попырина

ТАСС, 23 февраля. Россиянин Карен Хачанов обыграл представителя Австралии Алексея Попырина в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (14:12), 6:2 в пользу Хачанова, посеянного на турнире под 2-м номером. Попырин не имел номера посева. В финальном матче Хачанов сыграет с победителем встречи между французом Гаэлем Монфисом и чехом Якубом Меншиком.

Хачанову 27 лет, он занимает 17-е место в рейтинге ATP и является победителем пяти турниров под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2023) и Открытого чемпионата США (2022). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Попырину 24 года, он располагается на 46-м месте мирового рейтинга. На турнирах Большого шлема представитель Австралии не проходил дальше третьего круга. Спортсмен выиграл два турнира под эгидой ATP.

Турнир в Дохе относится к категории ATP 250, матчи проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет около $1,4 млн. В прошлом году турнир выиграл россиянин Даниил Медведев, который отказался от участия в нынешнем розыгрыше. Из россиян победителями соревнований также становились Андрей Рублев (2020) и Николай Давыденко (2010).