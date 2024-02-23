Калинская обыграла первую ракетку мира Свёнтек и вышла в финал теннисного турнира в Дубае

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4

ДУБАЙ, 23 февраля. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская обыграла представительницу Польши Игу Свёнтек в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Калинской, пробившейся в основную сетку турнира через квалификацию. Свёнтек была посеяна под первым номером. В финале россиянка сыграет с итальянкой Ясмин Паолини, которая занимает 26-е место в мировом рейтинге.

Калинской 25 лет, она занимает 40-е место в рейтинге WTA, на счету спортсменки нет побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2024 года является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Свёнтек 22 года, она возглавляет рейтинг WTA. На счету польской теннисистки 18 титулов под эгидой организации. Она четыре раза становилась победительницей турниров Большого шлема: трижды побеждала на Открытом чемпионате Франции (2020, 2022, 2023) и один раз - на Открытом чемпионате США (2022).

Турнир в Дубае относится к категории WTA 1 000. Он проводится на покрытии "хард" и завершится 24 февраля. Общий призовой фонд - более $3,2 млн. Действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова. Из россиянок турнир в одиночном разряде выигрывала Елена Дементьева (2008).