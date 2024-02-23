Участник Liga Pro Team назвал победу на Играх будущего самой значимой в спортивной жизни

Российская команда по фиджитал-хоккею Liga Pro Team обыграла Cosmos х17 со счетом 4:3 в финальном матче Игр будущего

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Победа в турнире по фиджитал-хоккею на Играх будущего является самым значимым событием в спортивной жизни участника команды Liga Pro Team Никиты Белова. Об этом Белов рассказал журналистам после церемонии награждения.

Российская команда по фиджитал-хоккею Liga Pro Team обыграла Cosmos х17 со счетом 4:3 в финальном матче Игр будущего. Третье место занял казанский "Ак Барс", который с общим счетом 20:4 обыграл команду Baltic Select, в состав которой входят спортсмены из Латвии и Эстонии.

"Такие эмоции я испытываю в первый раз в жизни, не описать словами. Просто фантастика, я до сих пор не могу поверить. Вчера тоже был очень эмоциональный матч, половину эмоций как будто там оставил, сегодня еще эмоции. Сейчас просто не понимаю, что происходит. Хотя это событие, пожалуй, самое значимое в моей спортивной жизни", - сказал Белов.

Хоккеист также добавил, что считает фиджитал-спорт перспективным направлением. "Это глоток свежего воздуха, очень перспективное направление. Самое интересное в этом всем то, что нужно уметь [играть] и на приставке, и на льду", - отметил он.

Игры будущего завершатся 3 марта, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.