Мизулина: нужно уделять больше внимания экстремальным видам спорта и экшн-спорту

По словам директора Лиги безопасного интернета, это поможет уменьшить количество драк, деструктивных и опасных явлений

ТЮМЕНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Нужно уделять больше внимания развитию экстремальных видов спорта и экшн-спорта в России, это позволит уменьшить количество драк, деструктивных и опасных явлений. Такое мнение выразила член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина во время фестиваля экстремальных видов спорта "Битва на Туре" в Тюмени.

"Мы действительно давно работаем с проектом "Уличная классика", дружим, стараемся развивать и поддерживать и экшн-спорт, и экстремальные виды спорта по всем регионам, добиваться и строительства, появления скейт-парков, площадок для детей. Потому что чем больше наше подрастающее поколение будет затягиваться в такие интересные, увлекательные активности, тем меньше мы будем видеть деструктива, драк и разных опасных явлений, которые мы все видим часто из средств массовой информации. Больше надо этому уделять внимания. Я рада, что государство сейчас на таком уровне, в таком масштабе это поддерживает и проводит", - сказала она.

Мизулина добавила, что на Всемирном фестивале молодежи также будет работать площадка, посвященная экшн-спорту.

Организатор фестиваля - вице-президент Федерации сноуборда России, доверенное лицо кандидата на выборах президента РФ Владимира Путина Иван Шмонин также отметил, что такие мероприятия, как фестиваль "Битва на Туре", вдохновляют молодежь и вызывают интерес к спорту. "Тем, кто уже постарше, [такие мероприятия позволяют] понимать, что государство поддерживает и вкладывается в инструменты самореализации, чтобы люди находили себя в спорте, и оставались в нем, и могли делать это своим образом жизни. Я считаю, проекты должны быть яркими и интересными, чтобы составлять конкуренцию пагубным привычкам", - сказал он.

Шмонин добавил, что уровень мероприятий в стране с каждым годом растет и на сегодняшний день соревнования, которые проводятся в России, намного лучше, чем западные.

Фестиваль экстремальных видов спорта "Битва на Туре" проходит в Тюмени 23-24 февраля, в программе фестиваля международные соревнования по сноуборду в дисциплине "биг-эйр" и соревнования третьего этапа Кубка России по сноуборду в дисциплине "биг-эйр", организаторы ожидают на соревнованиях не менее 10 тыс. зрителей. Фестиваль "Битва на Туре" проходит с 2017 года, за семь лет его посетили 605 спортсменов и 69 тысяч зрителей, 18 млн человек наблюдали за ним онлайн.