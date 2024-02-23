Баскетболист американской команды отметил организацию Игр будущего

По словам Лео Бранкиньо, соревнования в числе лучших, на которых ему удалось побывать

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Игры будущего предоставляют спортсменам отличные условия, соревнования проходят в дружеской атмосфере. Об этом журналистам рассказал игрок американской баскетбольной команды R10 Team USA Лео Бранкиньо.

"Соревнования отлично организованы, они точно в числе лучших, на которых мне удавалось побывать. В России нам очень комфортно, все проходит в очень дружеской атмосфере", - сказал Бранкиньо.

"Конечно, поражает погода: я родом из Бразилии, поэтому на улице мне не очень комфортно, но зато необычно: когда приехал, то сразу отправил семье и друзьям фотографии сугробов. Все были поражены", - отметил он, пояснив, что команда названа в честь бразильского футболиста Роналдиньо.

Игры будущего официально открылись в Казани 21 февраля и завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран.