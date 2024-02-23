Сестры победы. Гимнастки Аверины приняли решение уйти из спорта

Арина и Дина Аверины выиграли множество медалей чемпионатов мира и Европы, но не смогли стать олимпийскими чемпионками

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Многолетние лидеры сборной России по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины приняли решение завершить спортивные карьеры. Сестры уходят, завоевав все возможные награды международных турниров, за исключением золота Олимпийских игр.

Первой об уходе спортсменок сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер, являющаяся также главным тренером национальной команды. "Сегодня мне девочки сказали, что они больше выступать не будут", - сказала глава ВФХГ сразу после окончания посвященного Дню защитника Отечества концерта, в котором принимали участие и сестры Аверины. После заявления главного тренера пришлось раскрыться и Дине с Ариной, которые еще неделю назад отказывались говорить корреспонденту ТАСС о своем будущем.

"Мы думали давно, поговорили с Ириной Александровной Винер, надо было все осознать и принять, - сказала журналистам Дина Аверина. - Планов на будущее много, будем пробовать себя в чем-то новом, новый этап в жизни начинается, он будет интересный и насыщенный". "Гимнастика останется с нами, мы продолжаем участвовать в шоу", - добавила Арина Аверина.

Долгая дорога на Олимп

Сестры Аверины вышли на первые роли в сборной России по художественной гимнастике позже большинства своих звездных предшественниц. Алина Кабаева выиграла свою первую золотую награду чемпионата мира, когда ей было 16 лет, Евгения Канаева и Маргарита Мамун - в 17, Яна Кудрявцева - в 15. Кудрявцева, выигравшая в 2013 году личное многоборье в дебютном для себя чемпионате мира, была старше Авериных меньше чем на год и еще в 2011 году выступала вместе с ними в одной юниорской команде.

Час Авериных пробил в 2017 году, когда после Игр в Рио-де-Жанейро покинули спорт Мамун и Кудрявцева, завоевавшие в Бразилии золото и серебро соответственно. В обойме сборной оставалась Александра Солдатова, которая, по мнению многих специалистов, готова была еще годом ранее выйти на первые роли в России и мире. На чемпионат Европы 2017 года в Будапешт эта спортсменка ехала в ранге двукратной чемпионки мира и потенциального лидера сборной России, однако все индивидуальное золото турнира выиграли дебютантки Аверины. Дина стала первой в упражнениях с обручем и лентой, Арина - в булавах и мячом.

Прошедший через три месяца в итальянском Пезаро чемпионат мира подтвердил, что сестры Аверины, так долго карабкавшиеся на гимнастический Олимп, теперь закрепились на нем надолго. 19-летние Дина и Арина забрали все золото турнира и четыре из пяти серебряных медалей. Два последующих года сестры продолжали абсолютно доминировать на мировой арене, раз за разом убеждая судей в своем безоговорочном превосходстве и рассчитывая столь же успешно выступить на Олимпийских играх в Токио.

Однако пандемия, следствием которой стал перенос Олимпиады на 2021 год, добавила сложностей Авериным на пути к главной цели своей жизни. Гимнасток после более чем 10 лет интенсивных тренировок стали преследовать травмы, да и зарубежные судьи из-за отсутствия международных стартов немного отвыкли от сестер, которые практически не давали своим соперницам шанса на победу.

Несмотря на имевшиеся проблемы со здоровьем, Аверины сумели к августу 2021 года в очередной раз вывести себя на пик формы, однако судьи в финале приняли неоднозначное решение, что Дина Аверина, ранее не знавшая поражений на самых главных мировых стартах, в Токио достойна только серебряной медали, а Арина - места вне тройки лучших. Сестры не опустили руки и спустя три месяца на чемпионате мира в японском Китакюсю вновь доказали, что они лучшие. Дина на том турнире в личном первенстве выиграла четыре золотые медали из пяти возможных. Так получилось, что тот турнир стал последним крупным мировым стартом для Авериных, и два последующих года они были вынуждены выступать только в России, ведя борьбу не только с молодыми соперницами, но и с травмами, которые не давали сестрам возможности полноценно тренироваться.

Если бы не травмы

"Девочкам по 25 лет, по меркам художественной гимнастики это очень приличный возраст, к тому же Дина и Арина добились практически всего возможного в спорте, - сказала ТАСС призер Олимпиады-1996 Яна Батыршина. - Но я уверена, что они могли бы продолжать выступать, если бы не травмы, которые их преследовали. Силы и потенциал продолжать дальше у них были, но просто девочек замучили болячки. В 25 лет делать то, что делают 16-летние девочки, очень трудно, тяжело держать себя на таком высочайшем уровне".

"Я считаю, что их уход прежде всего был вызван тем, что они никак не могут вылечиться от травм. Нет времени на нормальное восстановление, за три-четыре месяца простоя можно серьезно отстать, а сестры Аверины привыкли быть всегда в лидерах. Сыграл и тот фактор, что нам Олимпийских игр не видать, как и ближайших чемпионатов мира и Европы. Поэтому никакого смысла оставаться у этих девочек не было", - считает Батыршина.

Олимпийская чемпионка 2016 года Мамун заявила ТАСС, что после объявления о завершении карьеры у сестер Авериных начнется новый этап. "Жизнь за пределами профессионального ковра. Уверена, что у них все получится. Желаю им огромной удачи во всех их начинаниях", - сказала Мамун.

"Желаю им новых свершений. Окончание спортивной карьеры - это новый старт, новый этап, новый виток жизни. Все, что они достигли в жизни до сих пор - это прекрасный результат их упорства и напряженной работы. Теперь их дорога будет продолжаться дальше, и я уверена, что девочек ждут еще более изумительные и впечатляющие свершения", - сказала ТАСС главный тренер сборной Белоруссии по художественной гимнастике Ирина Лепарская.

Сестрам Авериным по 25 лет. На счету Дины Авериной серебряная награда Олимпийских игр, 18 золотых медалей чемпионатов мира, также она является 10-кратной чемпионкой Европы и трехкратной победительницей Европейских игр. Арина Аверина пять раз становилась чемпионкой мира и девять - чемпионкой Европы, также она является трехкратной победительницей Всемирных игр. Обеим спортсменкам присуждено звание заслуженного мастера спорта России. Дина Аверина в 2021 году была награждена орденом Дружбы, Арина Аверина - медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" (2021).