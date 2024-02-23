В Федерации сноуборда России отметили, что Олимпиада больше не является приоритетом

По словам вице-президента Федерации сноуборда России Ивана Шмонина, в стране появляется альтернатива мировым соревнованиям

ТЮМЕНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Олимпийские игры не являются приоритетом для российских спортсменов, в России проводятся альтернативные соревнования мировым турнирам. Такое мнение высказал вице-президент Федерации сноуборда России Иван Шмонин на открытии фестиваля по экстремальным видам спорта "Битва на Туре" в Тюмени.

"Олимпиада, наверное, для нас уже не самое приоритетное направление, в России появляются проекты - Игры будущего, которые сейчас в Казани проходят. Мы можем наблюдать на противоположном берегу [Туры] наш фиджитал-центр, мы знаем Игры дружбы, которые пройдут в сентябре. В нашей стране появляются новые альтернативные площадки мировым играм, я думаю, это только начало, все впереди", - сказал Шмонин.

Фестиваль экстремальных видов спорта "Битва на Туре" проходит в Тюмени 23-24 февраля, в программе фестиваля международные соревнования по сноуборду в дисциплине "биг-эйр" и соревнования Третьего этапа Кубка России по сноуборду в дисциплине "биг-эйр", организаторы ожидают на соревнованиях не менее 10 тыс. зрителей. Фестиваль "Битва на Туре" проходит с 2017 года, за семь лет его посетили 605 спортсменов и 69 тыс. зрителей, 18 млн человек наблюдали за ним онлайн.