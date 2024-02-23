Сноубордист Мостовой считает, что зимой у спортсменов есть перенасыщение соревнованиями

По словам Константина Мостового, сноубордисты в январе и феврале постоянно находятся в разъездах

ТЮМЕНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Зимних соревнований у сноубордистов настолько много, что возникает перенасыщение стартами, при этом в календаре у спортсменов есть период, когда выступать негде. Об этом ТАСС рассказал член сборной России по сноуборду Константин Мостовой на фестивале экстремальных видов спорта "Битва на Туре" в Тюмени.

"Соревнований очень много, настолько много, что есть определенное перенасыщение, потому что в связи со спецификой нашего спорта и количеством спортивных объектов, на которых возможно их провести, получается так, что мы с апреля по июнь ходим в тренажерный зал, потом мы тренируемся по сентябрь, а потом негде кататься месяца три, и потом и январь, и февраль мы находимся только в разъездах", - сказал Мостовой.

Фестиваль экстремальных видов спорта "Битва на Туре" проходит в Тюмени 23-24 февраля, в программе фестиваля международные соревнования по сноуборду в дисциплине "биг-эйр" и соревнования Третьего этапа Кубка России по сноуборду в дисциплине "биг-эйр", организаторы ожидают на соревнованиях не менее 10 тыс. зрителей. Фестиваль "Битва на Туре" проходит с 2017 года, за семь лет его посетили 605 спортсменов и 69 тыс. зрителей, 18 млн человек наблюдали за ним онлайн.