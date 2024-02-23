Танцевальный дуэт фигуристов из Екатеринбурга победил в конкурсе Авербуха среди любителей

В финале конкурса участвовали 10 непрофессиональных спортсменов

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Танцевальный дуэт фигуристов из Екатеринбурга одержал победу в конкурсе среди любителей "Народный Ледниковый", организованном серебряным призером Олимпийских игр хореографом Ильей Авербухом. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Финал конкурса ознаменовал также закрытие в саду "Эрмитаж" фестиваля WinterFest, проводимого Авербухом.

По итогам отборочных туров в финал конкурса вышли 10 непрофессиональных спортсменов из Москвы, Владимира, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Первоуральска. Выиграл дуэт Алексея Томеева и Натальи Саблиной, которая является самой старшей участницей среди финалистов. Их дуэт выступил под музыку из кинофильма "Приключения Буратино", она играла роль черепахи Тортиллы.

"Финалисты получили в пары профессиональных фигуристов очень высокого уровня, мастеров спорта международного класса как минимум. Я лично поставил все эти 10 номеров вместе с моим ассистентом Марией Орловой, - рассказал Авербух о деталях конкурса. - А дальше у ребят была возможность выкатать это. Мы предоставили им возможность иметь тренировочную базу. В качестве призов всем был предоставлен сертификат на определенную сумму, на которую можно купить в магазине инвентарь".

Авербух рассказал о задачах проекта. "Суть проекта - насколько это вообще может всколыхнуть ледовую общественность, насколько это вообще интересно ледовому братству. И мне кажется, мы нащупали то, что может потом стать всероссийским соревнованиями, целое движение - "Народный Ледниковый". Тут люди больше подготовлены, чем в шоу "Ледниковый период", - отметил он.