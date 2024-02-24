Российская команда Kuznya выиграла турнир по фиджитал-единоборствам на Играх будущего

Команду на соревнованиях представляли Владислав Сукаленко, Денис Жуков, Вадим Огарь и Владлена Петрова

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Российская команда Kuznya стала победителем турнира по фиджитал-единоборствам на Играх будущего. Соревнования проходят в Казани.

В составе команды выступали Владислав Сукаленко, Денис Жуков, Вадим Огарь и Владлена Петрова.

В фиджитал-единоборствах команды состоят из четырех человек (три мужчины и одна женщина). В первой части соревнований проводятся поединки в симуляторе в формате 1х1 до пяти побед в раундах. На физическом этапе спортсмены проводят бои в октагоне продолжительностью три раунда по три минуты. В соревнованиях приняли участие восемь команд.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.