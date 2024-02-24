"Коламбус" уступил "Баффало" в матче НХЛ, Воронков забросил 15-ю шайбу в сезоне

Второй звездой встречи признали российского вратаря Даниила Тарасова

ТАСС, 24 февраля. "Коламбус" со счетом 1:2 уступил "Баффало" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Баффало" заброшенными шайбами отметились Земгус Гиргенсонс (17-я минута) и Коннор Клифтон (44). У проигравших отличился Дмитрий Воронков (13), результативные передачи на свой счет записали Кирилл Марченко и Иван Проворов. Вратарь "Коламбуса" Даниил Тарасов отразил 35 бросков из 37 и был признан второй звездой встречи.

Воронков забросил 15-ю шайбу в нынешнем регулярном чемпионате, форвард проводит первый сезон в НХЛ. Россиянин занимает третье место в команде по числу заброшенных шайб, уступая соотечественнику Марченко (16) и канадцу Буну Дженнеру (18). Также на счету Воронкова 13 результативных передач в 50 матчах.

"Баффало" занимает шестое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 56 очков после 57 игр. "Коламбус" располагается на последней, восьмой строчке в Столичном дивизионе с 46 очками по итогам 56 встреч. Обе команды проведут следующие матчи дома в ночь на 26 февраля по московскому времени: "Баффало" встретится с "Каролиной", "Коламбус" - с "Нью-Йорк Рейнджерс".