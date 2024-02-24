Ничушкин вернется в состав "Колорадо" к концу регулярного чемпионата НХЛ

В январе российский нападающий покинул расположение клуба на неопределенный срок для прохождения программы помощи игрокам лиги

ТАСС, 24 февраля. Российский нападающий Валерий Ничушкин вернется к выступлению за "Колорадо" до конца регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом на своей странице в X сообщил журналист Адриан Дейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

15 января стало известно, что Ничушкин покинул расположение "Колорадо" на неопределенный срок для прохождения программы помощи игрокам НХЛ. Хоккеист объяснил свой поступок желанием "решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда".

Регулярный чемпионат НХЛ завершится в апреле.

Ничушкину 28 лет. В нынешнем сезоне игрок провел 40 матчей в регулярном чемпионате, забросил 22 шайбы и сделал 20 результативных передач. На момент приостановки выступления за "Колорадо" россиянин являлся вторым снайпером и четвертым бомбардиром команды в нынешнем сезоне.