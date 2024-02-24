Филатов отреагировал на включение в санкционный список Канады

Ранее власти Канады внесли в санкционный список в отношении России 10 физических и 153 юридических лица

МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Хуже включения в санкционный список властей Канады были бы аплодисменты в их парламенте. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Ранее власти Канады внесли в санкционный список в отношении России 10 физических (в том числе Филатова) и 153 юридических лица.

"Как я отношусь к канадским санкциям? Было бы хуже, если бы они мне аплодировали в парламенте", - сказал Филатов.

22 сентября 2023 года во время выступления украинского президента Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Глава МИД Мелани Жоли тогда призвала к отставке спикера Палаты общин парламента Энтони Роты, который взял вину за приглашение нациста на себя. Премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся. В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".