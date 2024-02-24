Дудаков назвал Тутберидзе добрым и позитивным человеком

24 февраля тренеру по фигурному катанию исполнилось 50 лет

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе является добрым, веселым и позитивным человеком. Такое мнение ТАСС высказал Сергей Дудаков, входящий в штаб Тутберидзе.

24 февраля Тутберидзе исполнилось 50 лет. "Прежде всего, пожелаю Этери Георгиевне крепкого здоровья. Вот уже 13 лет мы работаем рука об руку, - сказал Дудаков. - Этери Геогриевна - прекрасный специалист, добрый, веселый и позитивный человек. Благодаря чему в нашей команде всегда рабочая и благожелательная атмосфера".

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник пожелал Тутберидзе воспитать еще много поколений талантливых учеников. "Желаю Этери Георгиевне крепкого здоровья и продолжения упорства, трудолюбия, мудрости в тренерской работе, - сказал он ТАСС. - Желаю этому выдающемуся специалисту подготовить еще много поколений талантливых учеников".

Тренер Александр Жулин назвал Тутберидзе специалистом с большой буквы. "Пожелаю дорогой Этери оставаться всегда такой же красивой, элегантной женщиной и очень успешным, замечательным тренером. Тренером с большой буквы", - сказал Жулин ТАСС.

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская в разговоре с ТАСС пожелала Тутберидзе сохранять прежний интерес к этому виду спорта: "Хочу пожелать Этери Георгиевне таких же сил, такой же заинтересованности и любви к фигурному катанию. Самое главное - не опускать руки еще много-много лет. И, конечно, побед".

К поздравлениям присоединилась ученица Тутберидзе Дарья Усачева. "Поздравляю Этери Георгиевну, желаю ей всего наилучшего. Главное - крепкого здоровья, и чтобы у нее все было хорошо в жизни. Всегда буду ей благодарна за то, что она сделала для меня. Всего самого доброго", - сказала серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2020 года ТАСС.

Тренерская карьера Тутберидзе

Тутберидзе начала тренерскую карьеру в 1994 году в США. Позднее вернулась в Россию и с 2003 года является членом Федерации фигурного катания на коньках Москвы. Она тренировала олимпийских чемпионов и призеров Юлию Липницкую, Алину Загитову, Анну Щербакову, Евгению Медведеву, Александру Трусову, совместно с Максимом Траньковым подготовила серебряных призеров Олимпиады в Пекине Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Начиная с сезона-2015/16 все чемпионы России в женском одиночном катании были ученицами Тутберидзе. В 2021 году ее признали лучшим тренером по версии ISU.

Тутберидзе также является тренером Камилы Валиевой, которую в декабре 2024 года дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил с аннулированием всех результатов начиная с 25 декабря 2021 года. По итогам решения Спортивного арбитражного суда (CAS) ISU пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье. Во время разбирательства Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Тутберидзе в том, что Валиева намеренно употребляла запрещенный триметазидин, ссылаясь на слова тренера в интервью Владимиру Познеру 2019 года. Однако CAS отверг аргумент WADA, отметив, что эти слова никаким образом не могут свидетельствовать о преднамеренности нарушения.