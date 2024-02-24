Хоккеист Грудинин рассказал, что из-за тренера пересмотрел мультфильм "Остров сокровищ"

По словам защитник "Северстали", наставник команды Андрей Козырев часто цитирует "культовые фразы из фильмов, книг, мультфильмов"

МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник череповецкой "Северстали" Владимир Грудинин пересмотрел советский мультфильм "Остров сокровищ" после того, как слова песни из него процитировал главный тренер команды Андрей Козырев. Об этом Грудинин рассказал ТАСС.

20-летний защитник, являющийся обладателем Кубка Гагарина, перешел в "Северсталь" из ЦСКА в октябре. До перехода он провел за московскую команду три матча сезона.

"Считаю, что переход пошел на пользу. Много игрового времени, команда у нас играет в интересный, атакующий хоккей, больше передач через центр. Андрей Леонидович [Козырев] доверяет мне много времени, все ребята развиваются, как и я", - сказал Грудинин.

"Запомнилась его [Козырева] фраза: "Шанс - он не получка, не аванс". У Андрея Леонидовича есть много таких культовых фраз из фильмов, книг, мультфильмов, с ним очень интересно общаться. Когда он мне сказал о ней, я пересматривал потом этот мультфильм", - добавил защитник.

За "Северсталь" Грудинин провел 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал 9 очков (2 заброшенные шайбы + 7 результативных передач). "Стараюсь и сам больше играть в атаке, и нас больше просят играть в атаке. Весь стиль хоккея построен на том, что все защитники и нападающие должны уметь играть как в атаке, так и в обороне", - отметил собеседник агентства.

Череповецкий клуб обеспечил себе участие в Кубке Гагарина. В регулярном чемпионате "Северстали" осталось провести два матча, оба они пройдут на выезде. 24 февраля команда встретится с московским "Спартаком", 26 февраля - с уфимским "Салаватом Юлаевым".