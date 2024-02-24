Авербух прокомментировал попадание дуэта Шевченко - Ежлов на Кубок Первого канала

Фигуристы попали в число участников турнира благодаря голосованию среди представителей СМИ

МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Фигуристы Софья Шевченко и Андрей Ежлов, выступающие в танцах на льду, очень ярко проявили себя в текущем сезоне. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух, который работает с дуэтом в тандеме с тренером-хореографом Еленой Масленниковой.

Кубок Первого канала пройдет 2-3 марта в Санкт-Петербурге. Шевченко и Ежлов были приглашены для участия в турнире по итогам голосования среди СМИ.

"Шевченко и Ежлов проявили себя в этом сезоне очень ярко, и я думаю, что это пара со своим лицом", - сказал Авербух.

В апреле 2023 года Шевченко, которая в сезоне-2021/22 выступала с Игорем Еременко, возобновила карьеру, встав в пару с Ежловым. На первом совместном чемпионате России в Челябинске фигуристы заняли 11-е место. На Спартакиаде спортсмены стали шестыми.