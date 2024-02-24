Кобзев рассказал, что хоккейный матч на льду Байкала призван поддержать солдат в зоне СВО

Матч прошел 23 февраля и завершился победой команды Иркутской области

БОЛЬШОЕ ГОЛОУСТНОЕ /Иркутская область/, 24 февраля. / Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Хоккейный матч на Байкале с участием олимпийских чемпионов призван поддержать солдат в зоне специальной военной операции, им это нужно. Об этом ТАСС рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Мы понимаем, что на передовой не все так просто, и [солдатам] нужна поддержка, - сказал Кобзев. - И я благодарен, что сегодня все вовлечены в такую повестку - и гуманитарную, и организационную, и техническую. Мы поддерживаем всех, кто находится там, - и словом, и делом, и вниманием. Мне кажется, это очень важно".

Матч прошел на озере Байкал в пятницу. В нем встретились сборная легенд хоккея, за которую выступали олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Александр Якушев и другие, и сборная Иркутской области во главе с Кобзевым. Победу со счетом 8:7 одержала команда Иркутской области.