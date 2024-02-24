Чесноков: Хачанову будет непросто победить Меншика в финале турнира ATP в Дохе

Встреча пройдет в субботу

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Чех Якуб Меншик здорово играет на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе, поэтому россиянину Карену Хачанову будет непросто победить его в финале соревнований. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В полуфинале Хачанов обыграл представителя Австралии Алексея Попырина, Меншик - француза Гаэля Монфиса.

"Карен провел очень хороший матч против Попырина, - сказал Чесноков. - У них был фантастический тай-брейк, который, по сути, и решил исход матча, дальше Попырин поплыл. Карен молодец, одержал очень хорошую победу, его соперник играл остро, но наш теннисист смог справиться и выйти в финал, но думаю, что там ему будет непросто".

"Меншик сейчас находится в периоде теннисного счастья, он молодой, его толком никто не знает, и он лезет на своих соперников. Он великолепно играл против [Энди] Маррея (победителя трех турниров Большого шлема - прим. ТАСС), Андрея Рублева (пятой ракетки мира), у него очень хорошие ноги и плотные удары. По идее, Карен может его обыграть, но матч простым не будет", - добавил собеседник агентства.

Матч между Хачановым и Меншиком пройдет 24 февраля, начало встречи запланировано на 18:00 мск.

Турнир в Дохе относится к категории ATP 250, матчи проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет около $1,4 млн. В прошлом году турнир выиграл россиянин Даниил Медведев, который отказался от участия в нынешнем розыгрыше. Из россиян победителями соревнований также становились Андрей Рублев (2020) и Николай Давыденко (2010).