Матыцин заявил, что Тутберидзе удалось создать уникальную команду тренеров

24 февраля Этери Тутберидзе отмечает 50-летний юбилей

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Этери Тутберидзе удалось создать уникальную команду тренеров, каждый из которых является профессионалом высочайшего класса. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

24 февраля Тутберидзе исполнилось 50 лет.

"Рад поздравить заслуженного тренера России по фигурному катанию и обладателя премии Международного союза конькобежцев "Лучший тренер - 2021" Этери Тутберидзе с юбилеем, - сказал Матыцин. - За годы своей профессиональной деятельности она вырастила плеяду талантливых и успешных спортсменов - многократных чемпионов России, Европы и мира, олимпийских чемпионов, и каждый из них - с уникальным стилем катания. Ученицы Этери Тутберидзе не сходят с первой ступени пьедестала чемпионатов России уже много лет, очаровывая своими программами миллионы болельщиков в России и по всему миру".

"Тутберидзе удалось создать уникальную команду тренеров, каждый из которых является профессионалом высочайшего класса. Желаю Этери Георгиевне продолжать успешную карьеру тренера, реализовывать все творческие и профессиональные замыслы и радовать болельщиков технически сложными и безупречно красивыми программами", - добавил министр спорта

Тутберидзе начала тренерскую карьеру в 1994 году в США, а позднее вернулась в Россию и с 2003 года является членом Федерации фигурного катания на коньках города Москвы. Она тренировала чемпионок и призеров Олимпийских игр Юлию Липницкую, Алину Загитову, Анну Щербакову, Евгению Медведеву, Александру Трусову, совместно с Максимом Траньковым подготовила серебряных призеров Олимпиады в Пекине Евгению Тарасову и Владимира Морозова, выступавших в соревнованиях спортивных пар. Начиная с сезона-2015/16 все чемпионки России в женском одиночном катании были ученицами штаба Тутберидзе. В 2021 году ее признали лучшим тренером по версии Международного союза конькобежцев (ISU).

Тутберидзе также является тренером Камилы Валиевой, которую в декабре 2024 года дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил с аннулированием всех результатов, начиная от 25 декабря 2021 года. По итогам решения Спортивного арбитражного суда ISU пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.