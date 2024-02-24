Аршавин рассказал, планирует ли работать тренером после получения лицензии

На данный момент бывший игрок сборной России учится в академии Российского футбольного союза

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Андрей Аршавин пока не определился, будет ли работать футбольным тренером после получения соответствующей лицензии. Об этом Аршавин рассказал ТАСС.

Аршавин проходит обучение на тренера в академии Российского футбольного союза (РФС). На данный момент он занимает пост заместителя генерального директора петербургского "Зенита" по спортивному развитию.

"Я уже был на стажировке в "Динамо", я прошел это задание в РФС, специально ездил к Марцелу Личке (главному тренеру московского "Динамо" - прим. ТАСС), потому что это задание нужно обязательно сделать, - сказал Аршавин. - Пока рано подводить итоги обучения, было три-четыре сессии, сейчас будет плотный график - 27 февраля, а потом в середине марта".

"Я уже тренировал, помогал Дмитрию Владимировичу Полякову, который сейчас помощник у [Ивана] Шабарова в молодежной сборной. В принципе мне все нравилось. Планирую ли в будущем работать тренером? Да я не знаю, посмотрим, главное - получить лицензию", - добавил собеседник агентства.

Аршавину 42 года, он является обладателем Кубка УЕФА и трехкратным чемпионом России в составе "Зенита". В 2008 году футболист стал бронзовым призером чемпионата Европы. По ходу карьеры Аршавин также выступал за лондонский "Арсенал", краснодарскую "Кубань" и казахстанский "Кайрат".