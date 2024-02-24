На Играх будущего прошел парад косплееров

Участники парада были одеты в костюмы персонажей компьютерных игр и пяти "вызовов" соревнований

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Парад косплееров прошел в выставочном центре "Казань экспо" во время проведения Игр будущего. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В параде приняли участие люди, переодевшиеся в костюмы пяти "вызовов" Игр будущего, а также в персонажей компьютерных игр Dota 2, Atomic Heart, Mortal Combat и других. Косплееров сопровождал робот-собака.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.