Нагорный сообщил, что российский аналог игры FIFA уже находится в разработке

Глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта отметил, что на создание игры нужен не один год

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Российский аналог футбольного симулятора FIFA уже находится в разработке. Об этом ТАСС сообщил глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный.

"На самом деле, я знаю, что он уже разрабатывается, - сказала Нагорный. - Повестка была в том, чтобы не попросить его разработать у президента, а попросить поддержать инициативу. Потому что "Газпром" уже разрабатывает аналог, и надеюсь, что в скором времени мы его увидим. Я знаю, что на разработку игры нужен не один год, это десятки лет. Но так или иначе работа уже в процессе, поэтому рано или поздно мы увидим эту игру".

Президент России Владимир Путин на Играх будущего ознакомился с идеей создать отечественный аналог футбольного симулятора FIFA. Бывший футболист петербургского "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин обратился к главе государства с предложением создать российский футбольный симулятор, в котором можно будет играть за национальную сборную РФ и не только. С реализацией идеи, по его словам, мог бы помочь глава "Газпрома" Алексей Миллер - холдинг является генеральным спонсором "Зенита".