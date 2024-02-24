Нагорный считает, что Игры будущего по организации превосходят Олимпиаду

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике отметил, что болельщики готовы стоять даже на лестницах, чтобы посмотреть соревнования

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Первый мультиспортивный турнир "Игры будущего" по организации превосходит Олимпийские игры. Такое мнение журналистам высказал глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный.

Нагорный в качестве спортсмена выступал на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и Токио, выиграв золотую, серебряную и две бронзовые награды в соревнованиях по спортивной гимнастике.

"Мы в восторге от проведения каждого дня соревнований, мест в зале просто нет - трибуны переполнены, люди готовы даже стоять на лестнице, это впечатляет", - сказал Нагорный.

"Я вчера созванивался с многими ребятами из разных видов спорта, они говорят, что следили, смотрели прямые трансляции. Все понимают, что Игры будущего пришли не на замену другим видам спорта, а это новый формат, который ни с чем не нужно сравнивать. Но если мы говорим об их организации, то она абсолютно такая же, как на Олимпийских играх, может даже и выше. Это подтверждают все, кто был на Олимпийских играх", - добавил он.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.