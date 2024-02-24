В "Реал Сосьедад" заявили, что планировали заменить Захаряна в матче с "Вильярреалом"

Российский полузащитник получил повреждение и покинул поле на 72-й минуте встречи

ТАСС, 24 февраля. Тренерский штаб футбольного клуба "Реал Сосьедад" изначально запланировал замену российского полузащитника Арсена Захарян по ходу матча 26-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды.

В пятницу Захарян не смог доиграть встречу против "Вильярреала" (1:3) из-за повреждения, полузащитник покинул поле на 72-й минуте.

"Замена Захаряна была запланирована до того, как он упал. В ближайшее время мы проведем обследование, чтобы исключить риск травм", - говорится в сообщении.

Захаряну 20 лет, он перешел в "Реал Сосьедад" летом 2023 года. В нынешнем сезоне за команду игрок провел 28 матчей в различных турнирах, в которых отдал одну голевую передачу. "Реал Сосьедад" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. На счету команды 40 очков в 26 матчах.