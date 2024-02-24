Нагорный: Путин все делает для развития спорта, его не о чем просить

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике отметил, что Россия сегодня имеет нереальные возможности

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин делает все необходимое для развития спорта, поэтому спортсменам не нужно ни о чем просить главу государства. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный.

"Наш президент сегодня делает все, я не знаю, что еще нужно попросить, - ответил Нагорный на вопрос, с какой просьбой он хотел бы обратиться к Путину. - У нас большое количество людей сегодня работает на то, чтобы предоставлять возможности, и Россия сегодня имеет нереальные возможности. Когда я начал заниматься спортивной гимнастикой в 2002 году, то у меня не было выбора - либо улица, либо спорт. Сегодня для детей есть невероятное количество вариантов, куда идти. "Движение первых" насчитывает 26 организаций-учредителей, которые сегодня ответят на абсолютно любой запрос ребенка. Все доступно: есть как коммерческое, так и муниципальное направление".

"Поэтому прежде чем просить что-то еще, надо научиться работать с тем, что у нас есть, - продолжил олимпийский чемпион. - И это задача для всей страны, для всех спортивных функционеров, для всех руководителей в регионах и так далее. Нужно научиться работать с теми возможностями, которые сегодня есть у нашей страны благодаря президенту и всем людям, которые работают вместе с ним".