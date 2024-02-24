Леонов: в Играх БРИКС в Казани примут участие спортсмены как минимум 35 стран

Соревнования пройдут с 11 по 23 июня

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Спортсмены как минимум 35 стран примут участие в Играх БРИКС в Казани. Об этом журналистам сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"Буквально через четыре месяца, в начале июня, к нам приедут страны БРИКС+, соревнования впервые пройдут в расширенном формате - в программу включены 30 видов спорта, - сказал Леонов. - Мы активно работаем не только с БРИКС, но и с другими странами. Сегодня в нашей базе 35 стран, которые предоставили гарантии того, что они приедут".

"Сейчас обсуждаем возможность того, чтобы возраст участников был открытым, и к нам приедут первые номера сборных", - отметил он.

Игры БРИКС пройдут с 11 по 23 июня. Министр отметил, что в рамках турнира состоится форум министров спорта стран БРИКС.